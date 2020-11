Javier Mascherano se ríe ante el rumor de que volvería a Barcelona para reemplazar a Gerard Piqué

En el programa El Chiringuito, el periodista Eduardo Inda, lanzó una bomba que dejó perplejo a todos: Barcelona llamó a Javier Mascherano para que reemplace a Gerard Piqué.

Recordemos que el histórico defensor sufrió “un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno con lesión parcial del ligamento cruzado" y se perderá gran parte del torneo español.

Entonces según lo expresado en el mencionado programa, Masche, fue llamado por el Barça para salir del retiro y que se ponga la camiseta azulgrana nuevamente.

El sueño al parecer duró apenas unas horas, porque el propio argentino, respondió “Pero por favorrrrrr. Ni hace falta”, ante la petición de un cibernauta de que saliera a ratificar o desmentir la noticia.

Hace un poco más de una semana el ex seleccionado argentino comunicó que "quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Hoy jugué mi último partido. Es una decisión que la venía pensando. Es el momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, por cosas que me fueron pasando en estos meses, que a nivel personal, habiéndolo pensado todo este tiempo, es terminar hoy".