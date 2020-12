Antonio Conte evita pensar en un "biscotto" entre Real Madrid y Mönchengladbach: "La Champions no es un torneo de bares"

El grupo de la muerte de la Champions League se define este miércoles, con Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Inter de Milán y Shakhtar con opciones de avanzar en el certamen internacional.

Los españoles y los alemanes tienen la primera chance de meterse, incluso juegan entre ellos, lo que abre la opción a un "biscotto", como le llaman en Italia a los partidos "tongo", pero el entrenador lombardo, Antonio Conte, se niega a pensar en aquello.

"No me preocupa. Hablamos de la Champions y de grandes clubes, no de un torneo de bares. Espero que nadie pueda afrontar este tipo de situaciones porque es algo deprimente para nosotros escuchar algo así. Todos jugarán para ganar su partido", señaló el DT de Arturo Vidal y Alexis Sánchez sobre un supuesto arreglo.

Españoles y alemanes se miden en Madrid - Getty

Acerca de su juego ante los ucranianos indicó que "la realidad es que tenemos que ganar a un excelente equipo y tenemos problemas importantes para hacer la alineación. Hace una semana estábamos muertos antes del partido ante el Borussia. Ahora tenemos un rayo de luz y tenemos que pensar en ganar".

Inter está último en el grupo con cinco puntos, el cual lidera Mönchengladbach con ocho, seguido de Shakhtar y Real Madrid con siete. Todo puede pasar este miércoles desde las 17:00 horas.