Jadon Sancho y su sentido lamento por el penal errado: "Es por lejos la peor sensación de mi carrera"

Inglaterra no pudo cortar su sequía de títulos de selecciones nacionales tras 55 años al caer en la final de la Eurocopa frente a Italia, cayendo en la tanda de penales tras empatar 1-1. Fueron tres las ejecucaciones que los británicos no pudieron mandar a guardar, lo que les costó la posibilidad de alzar el trofeo.

Uno de ellos fue Jadon Sancho, quien ingresó sobre el final del tiempo extra exclusivamente para la definición desde los 12 pasos. Ni él, ni Marcus Rashford, quien ingresó en las mismas circunstancias, pudieron marcar sus ejecuciones, algo que desató enfurecidas críticas que cayeron en insultos raciales.

Luego de varios días, el nuevo jugador del Manchester United publicó una carta de disculpas a la afición de Inglaterra en la que también lamentó la discriminación racial.

Esta es la carta de Jadon Sancho tras la final de la Eurocopa

"He tenido un par de días para reflexionar en la final del domingo y todavía siento una combinación de emociones. Quisiera decir lo siento a todos mis compañeros de equipo, cuerpo técnico y más que nada a todos a los aficionados a los que decepcioné. Esta es, por lejos, la peor sensación de mi carrera. Es difícil inclusive ponerle palabras el sentimiento real, pero hay tantos aspectos positivos para tomar de este torneo y de la dura derrota que dolerá por un largo tiempo.

Mis primeros pensamientos antes de entrar a cualquier partido de fútbol son '¿cómo puedo ayudar a mi equipo? ¿Cómo puedo asistir? ¿Cómo voy a anotar? ¿Cómo voy a crear oportunidades?' Y eso es exactamente lo que quise hacer con ese penalti, ayudar al equipo. Estaba listo y con confianza para hacerlo, esos son los momentos con los que sueñas cuando eres niño, es por lo que jugamos al fútbol. Son las situaciones de presión en las que quieres estar como futbolista.

He marcado penales a nivel de clubes, he practidado incontables veces para club y selección, escogí mi esquina pero no estaba destinado a ser así esta vez. Todos teníamos objetivos y ambiciones. Queríamos traer el trofeo a casa. Esta ha sido una de las concentraciones que más he disfrutado en las que he estado en mi carrera, la unión del grupo es incomparable, una real familia dentro y fuera del campo.

No voy a pretender no ver el abuso racial que yo y mis hermanos Marcus y Bukayo recibimos después del partido, pero esto tristemente no es nuevo. Como sociedad necesitamos hacerlo mejor y responsabilizar a esas personas. El odio nunca ganará. Para todos los jóvenes que reciben abusos similares, alcen la cara y mantenganse persiguiendo su sueño.

Estoy muy orgulloso de este equipo de Inglaterra y de cómo unimos a una nación en lo que han sido 18 meses muy complicados para muchas personas. Así como queríamos ganar este torneo, nos repondremos y aprenderemos de esta experiencia para seguir adelante.

Quiero dar las gracias por todos los mensajes positivos, amor y apoyo para superar lo negativo y para representar a Inglaterra y la camiseta de los Tres Leones y no tengo duda de que volveremos más fuertes que nunca".