Horario y dónde ver en vivo y en directo Colombia vs Ecuador por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23

Esta jornada se jugará la segunda fecha del Preolímpico en tierras colombianas, donde las selecciones Sub 23 buscan clasificar a Tokio 2020.

Este partido verá a colombianos y ecuatorianos enfrentarse en el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia, por el grupo A que comparten con Argentina, Venezuela y Chile.

Mientras los locales vienen de decepcionar en la primera fecha, donde cayeron ante la Albiceleste por 2-1, Ecuador perdió con la Roja por goleada. Ambas derrotas hacen que este partido sea fundamental para seguir en carrera.

Este duelo se jugará tras el Chile-Venezuela, a su vez que Argentina quedó libre en esta fecha.

⏱90' | Finaliza el partido en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira:



Colombia ���� 1 �� 2 ���� Argentina#COLxARG #PreolímpicoColombia2020 #VamosColombia pic.twitter.com/RFscwoaHxt — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 19, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colombia vs Ecuador por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23?

El partido Colombia vs Ecuador por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 se jugará este martes 21 de enero a las 22:30 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Colombia vs Ecuador por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23?

Colombia vs Ecuador por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 será transmitido por DirecTV Sports, en los canales 610 (SD) - 1610 (HD) de DirecTV.

��Análisis del DT @JorgeCelico luego del compromiso ante @LaRoja por la primera fecha del #preolimpico2020



Video completo en ����https://t.co/IWTJaWBgcn ���� pic.twitter.com/Up4LPTT01N — La Tri Ecuador (@LaTri) January 19, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Colombia vs Ecuador por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23?

Si buscas un link para ver en vivo y online Colombia vs Ecuador por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23, podrás verlo por DirecTV GO.