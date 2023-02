El futbolista polaco, Macin Oleksy, se llevó el Premio Puskas al mejor gol de la temporada en la ceremonia de The Best. Se desempeña en la ampfootball, modalidad adaptada para jugadores amputados.

Este lunes el polaco Macin Oleksy hizo historia al llevarse el Premio Puskas al mejor gol de la temporada, siendo el primero de una liga adaptada que se lo lleva.

El futbolista marcó su golazo de tijera en un partido del club Warta Poznań de la Ampfootball de Polonia, que reúne a jugadores amputados.

Se vivió un emotivo momento en la ceremonia de The Best, especialmente por la historia de Oleksy, quien perdió una de sus piernas en 2010, cuando trabajaba en obras viales y un automóvil en alta velocidad chocó contra él.

"Estaba sentado en una silla de ruedas, fumando un cigarrillo, llorando y preguntando: ¿por qué me pasó esto?", recordó Oleksy semanas antes de recibir el premio,

Gracias a su gran determinación y la ayuda de su familiares, Oleksy no solo volvió a la vida activa, sino también al deporte.

Primero, se convirtió en entrenador en una escuela de fútbol, y en 2019 comenzó a jugar en el ampfootball, modalidad para amputados y personas con defectos en las extremidades.

"Ampfootball me dio una segunda vida, no solo de fútbol. El fútbol siempre ha sido mi pasión y me ha dado mucha felicidad. Ahora no solo puedo volver a jugar, sino también jugar para la selección polaca, con la que siempre soñé", señalaba el futbolista en una entrevista.

En la votación, Oleksy dejó atrás a grandes goles como el del brasileño Richarlison frente a Serbia en el Mundial de Qatar 2022 o el de Kylian Mbappé a Argentina en la final de la misma competición.