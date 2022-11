Este miércoles la selección de Alemania cayó por 2-1 frente a Japón en su estreno en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ocasión en la que los germanos decidieron protestar por la censura de la FIFA tapándose la boca en la foto grupal inicial.

Los germanos quisieron que el capitán, Manuel Neuer, llevara un brazalete de One Love en apoyo a la Comunidad LGBT+, pero la amenaza de amonestación de la FIFA los obligó a echar un pie atrás.

Bélgica también tenía planeado llevar el brazalete, lo que fue confirmado por Eden Hazard, quien, sin embargo, reprobó hacer este tipo de manifestaciones en este torneo.

“Nos prohibieron un poco... "No me siento cómodo hablando de eso porque estoy aquí para jugar al fútbol. Yo no quería comenzar el partido con una tarjeta amarilla, habría sido negativo para el equipo para el resto del torneo. No lo haría".”, señaló el jugador del Manchester United.

Y lanzó una sorpresiva crítica a la selección alemana: “Habrían hecho mejor no hacerlo y ganar en su lugar. Estamos aquí para jugar al fútbol, no estoy aquí para enviar un mensaje político. Otras personas están mejor situadas para eso. Queremos centrarnos en el fútbol”.

Hansi Flick, entrenador de los alemanes, había señalado: "El objetivo del brazalete era dar ejemplo, que es lo que quería el equipo. La FIFA puso freno a esto y amenazó con sanciones. Había muy poco margen para los equipos que jugaron ayer".

"Las tarjetas amarillas no habrían sido un problema, pero la forma en la que queda la situación abierta y la amenaza de sanciones complicó la iniciativa justo antes del primer partido de Inglaterra y también de Holanda", añadió.

En tanto, la cuenta oficial de la selección alemana publicó: "Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara. No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra postura".