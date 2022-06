Los finalistas de la última Copa del Mundo, Francia y Croacia, vuelven a cruzar caminos, esta vez por la UEFA Nations League, donde no les ha ido nada de bien.

Francia y Croacia se vuelven a ver las caras por la UEFA Nations League, aún con el recuerdo de aquel partidazo de hace cuatro años en la final del Mundial de Rusia 2018, donde los galos se impusieron por 4-2 a un elenco de Luka Modric que llegaba con un desgaste tremendo tras jugar un festival de tiempos extra en la fase de eliminación directa.

No obstante, el camino no los ha tratado del bien en este certamen, donde Croacia es tercero y Francia cuarto entre cuatro en el Grupo 1 de la Liga A de este certamen. El campeón del mundo perdió con Dinamarca, luego igualó con los balcánicos y empató con Austria, mientras que los dirigidos por Zlatko Dalic cayeron feo con Austria por 3-0, luego tienen la paridad ya mencionada con Les Bleus y se redimieron en la última jornada dando cuenta de los nórdicos.

Para este nuevo lance, que se jugará este lunes desde las 14:45 horas de Chile, Francia prepara una alineación con Maignan; Kounde, Saliba y Kimpembe; Clauss, Guendouzi, Tchouameni y Hernández; Nkunku; Mbappé y Ben Yedder.

Por su parte, Croacia alista a Livakovic; Stanisic, Vida, Caleta-Car y Juranovic; Modric y Kovacic; Vlasic, Pasalic y Orsic; Kramaric.

La UEFA Nations League fue inaugurada en la temporada 2018-2019 para reemplazar a los partidos amistosos de fechas FIFA y ha tenido como monarcas a Portugal y, precisamente, Francia. Participan los 55 equipos asociados divididos en cuatro divisiones dependiendo de su desempeño en la edición anterior. La Liga A es la “Primera” y es donde están los que disputaron el título del mundo en Rusia 2018.

Cabe recordar que Francia jugará en Qatar 2022 en el Grupo D con el ganador del repechaje entre Perú y Australia, Dinamarca y Túnez, mientras que Croacia se verá las caras con Bélgica, Canadá y Marruecos por el Grupo F.