Filipe Luis cuenta que le pegaba a Messi para detenerlo y lanza: "Nunca le pedí la camiseta porque yo entro a ganar, no a decir que jugué contra él"

La mayoría de los jugadores del mundo cuando se mide ante Lionel Messi le pide la camiseta al argentino tras el partido, situación que nunca hizo el brasileño Filipe Luis.

El lateral izquierdo chocó en muchas ocasiones con el zurdo cuando estaba en Atlético Madrid, y dijo que jamás quiso la polera del astro de FC Barcelona.

"Siempre le he pegado para frenarlo, nunca me reprochó nada. Lo admiro mucho por su fútbol. Nunca le pedí la camiseta, porque yo entro al campo para ganar, no para decir que jugué contra él", señaló el ahora defensor de Flamengo a Panenka.