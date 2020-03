Felipe Mora admite negociaciones con Universidad Católica: “Tuve contactos para volver a Chile, pero no avanzó”

El delantero Felipe Mora dialogó con radio ADN y reconoció que mantuvo conversaciones para ser el delantero centro de Universidad Católica en esta temporada, pero que las negociaciones no llegaron a buen puerto.

“Tuve contactos de Universidad Católica para volver a Chile, pero no avanzó”, expresó el actual artillero de Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS).

Al ser consultado si le gustaría volver a jugar en Universidad de Chile, el goleador señaló que “las ganas de volver a la U siempre están, pero son negociaciones que se tienen que hacer. Estamos recién a principio de año. Siempre están las ganas de volver a la U“.

Agregó que “la U se ve que está muy bien, que dejó atrás el torneo malo que tuvo y que se sacó el peso de encima, así que está mucho mejor”, dijo Mora refiriéndose a la complica temporada 2019.

Luego, tuvo palabras para la adaptación a su nuevo equipo en la MLS. “Es una ciudad muy tranquila, hay muchos jugadores latinos. Me han hecho sentir como en casa. No me ha costado tanto, el idioma cuesta un poco, pero las cosas básicas me las he sabido explicar”, mencionó.

También, se refirió a la situación del coronavirus en Estados Unidos, en donde expresó que “ha avanzado rápidamente. Aquí estos últimos días no se puede salir a no ser que sea para las cosas básicas. Desde el primer día que se empezó a ver esto, la gente tomó las precauciones que había que tomar por el tema”.

“Mandaron bicicletas, entre muchas cosas más. Nos mandan almuerzo y tenemos un programa en el celular donde registran todos. Hacen muy cómoda tu estadía”, complementó el artillero refiriéndose al sistema de entrenamiento que tiene por la cuarentena.

Finalmente, tuvo palabras de su paso en el fútbol mexicano, en donde siente que no se le “valoró” por todo lo que alcanzó. “En México siento que hice las cosas bien. Creo que hice muchos goles, pero siento que no se me valoró todo lo que hice. El último tiempo que estuve no jugué casi nada. Salió la posibilidad de venir a Portland, equipo que está peleando siempre arriba en la MLS, así que estoy con mucha ilusión”, sentenció.