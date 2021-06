Favoritos Euro 2020: España y la necesidad de trascender nuevamente en un gran torneo

España se acerca a una década desde que su generación dorada consiguió el último título de los años más exitosos de su historia al conseguir la Euro 2012 al igual que en 2008 teniendo en medio la obtención del Mundial de Sudáfrica 2010 pero desde entonces las cosas no se le han dado del todo.

Ahora llegan con Luis Enrique, quien desde el banquillo impulsa un recambio generacional interesante. La polémica no se aleja del entorno ibérico luego que Sergio Ramos y toda su experiencia no fueran tomados en cuenta luego de una temporada complicada con Real Madrid, que no tiene representación.

Fortalezas

Fiel a su tradición, España tiene jugadores de muy buen pie para el traslado de la pelota y la posesión con elementos de la talla de Sergio Busquets, Thiago Alcántara y Pedri. Adelante tiene los goles de Gerard Moreno.

Debilidades

La ausencia de Sergio Ramos le hace perder un líder en todos los sentidos y qué vaya a pasar con su pareja de centrales es una incógnita total. Otra de las dudas es el arco con el irregular David de Gea y la poca experiencia de Unai Simón.

Jugador estrella

Gerard Moreno es la figura inesperada de la Roja europea con 30 goles en 46 partidos esta temporada con Villarreal. Fue el máximo anotador español en La Liga y demostró en la Europa League que tiene todo para aparecer en las grandes citas, siendo figura en la final frente al Manchester United.

Gerard Moreno es la esperanza de gol en España. (Foto: Getty Images)

Nómina de España para la Euro 2020

Porteros

David de Gea (Manchester United)

Unai Simón (Athletic Club)

Robert Sánchez (Brighton)

Defensores

José Gaya (Valencia)

Jordi Alba (Barcelona)

Pau Torres (Villarreal)

Aymeric Laporte (Manchester City)

Eric García (Barcelona)

Diego Llorente (Leeds)

César Azpilicueta (Chelsea)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Mediocampistas

Thiago Alcántara (Liverpool)

Sergio Busquets (Barcelona)

Koke (Atlético de Madrid)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Rodri (Manchester City)

Fabián Ruiz (Napoli)

Pedri (Barcelona)

Delanteros

Pablo Sarabia (PSG)

Ferrán Torres (Manchester City)

Adama Traoré (Wolverhampton)

Álvaro Morata (Juventus)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

DT: Luis Enrique

Luis Enrique hizo una nominación con bastante carga polémica. (Foto: Getty Images)

Posible formación

4-3-3: Simón; Azpilicueta, P. Torres, Laporte, Alba; Rodri, Thiago, Pedri; Moreno, Morata, Oyarzabal.

Mejor participación

Campeón (1964, 2008, 2012)

Calendario de España en el Grupo E de la Euro 2020

España vs Suecia - Lunes 14 de junio - 15:00 horas de Chile

España vs Polonia - Sábado 19 de junio - 15:00 horas de Chile

Eslovaquia vs España - Miércoles 23 de junio - 12:00 horas de Chile