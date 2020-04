Ex seleccionado uruguayo se lanza con todo contra el Maestro: "Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie"

Óscar Washington Tabárez ha marcado una época en la banca de la selección uruguaya. Desde que tomó las riendas de la Celeste, ha clasificado a todos los mundiales (2010, 2014 y 2018) y consiguió la Copa América de Argentina en 2011.

Por si fuera poco, el Maestro ostenta los récords mundiales de ser el técnico con mayor cantidad de partidos dirigiendo a una misma selección nacional y el técnico con mayor cantidad de mundiales (4) dirigiendo a una misma selección nacional (también dirigió en Italia 90'), junto a Helmut Schön y Walter Winterbottom.

Sin embargo, no todos creen que Tabárez ha sido un gran DT en Uruguay. El ex seleccionado charrúa, Darío Silva, conversó con Marcador y lanzó una ácida crítica contra el estratega.

Darío Silva jugó la Copa del Mundo en Corea y Japón 2002

"¿Tabárez el mejor entrenador que tuve? Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con Uruguay sólo ha ganado una Copa América. Aquí, en Europa, se pierde una Champions y estás en la calle. Estadísticamente, no le aportó nada a Uruguay".

Además, el ex delantero agregó que "con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa no hemos salido campeones del mundo. El mejor entrenador que tuve en el mundo fue Trapattoni, él me enseñó el fútbol".

Darío Silva representó a la Celeste en 46 ocasiones a nivel internacional, marcando 14 goles, y se retiró del fútbol internacional después de que Uruguay no pudiera clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de 2006.