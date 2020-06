Ex estrella de la NFL, Colin Kaepernick, tendrá su propio documental en Netflix

Los rumores de que Colin Kaepernick estaba ad portas de sellar un nuevo contrato terminaron por ser ciertos, pero a diferencia de quienes especulaban con su regreso a la NFL, el vínculo firmado por el ex quarterback no fue con un equipo, sino con Netflix, plataforma que pronto estrenará una nueva serie dedicada al estadounidense.

Según confirmó Netflix, el trabajo documental, que constará de seis episodios, será dirigido por la reconocida cineasta Ava Duvernay, y abarcará la vida de Kaepernick desde su juventud y los pasos que lo llevaron a convertirse en el activista por la igualdad racial que es hoy.

La serie se llamará Colin In Black & White, y el ex jugador de los San Francisco 49ers se mostró muy emocionado por el proyecto en que se espera llegue al servicio de streaming en los próximos meses."

La serie abarcará la vida de Kaepernick y el camino que lo llevó a convertirse en uno de los rostros más importantes de la lucha racial en Estados Unidos.

"Ha sido un placer trabajar con Ava (Duvernay), Michael Starrbury y todo el equipo de redacción en este proyecto durante más de un año. ¡Espero compartir estos momentos de mi vida con todos ustedes!", escribió Kaepernick en Instagram.

La figura del ex QB ha vuelto a cobrar relevancia mundial con los lamentables hechos de racismo recientes, pero su batalla contra la discriminación racial es pública desde 2016, cuando tomó la decisión sin precedentes de protestar durante el himno de USA por la serie de muertes afroamericanos a manos de policías estadounidenses, dando el puntapié al movimiento 'Black Lives Matter'.

El trabajo audiovisual contará con el plus de ser narrado por el propio Kaepernick, y los productores a cargo esperan aprovechar la contingencia que vive Estados Unidos para garantizar el éxito del documental, apuntando a cifras tan altas como las conseguidas por ESPN con The Last Dance.