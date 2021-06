Sentencian a Didier Deschamps en Francia tras eliminación: "Pagó el hecho de haber convocado a Benzema"

Un sabor amargo hay en Francia luego que su selección cayera eliminada a manos de Suiza en los octavos de final de la Eurocopa en tanda de penales que definió un partidazo que en tiempo reglamentario terminó con empate 3-3, con los dos equipos logrando remontar situaciones muy complicadas.

Las críticas no se hicieron esperar en contra del entrenador Didier Deschamps, quien fue uno de los principales señalados por la prensa. "Colocó dos carrileros sin profundidad, sobre todo con Rabiot", escribió L'Equipe, que además le recriminó regalar la primera parte al usar tres defensores centrales.

También fueron enfáticos con cómo confeccionó la convocatoria. "La derrota de ayer nos recuerda que el fútbol no es un deporte como cualquier otro. Didier Deschamps pagó a lo largo de la Eurocopa el hecho de haber convocado a Karim Benzema", afirmó el periodista Philippe Sanfourche en la RTL.

Hizo enfásis en que la crítica no es hacia el delantero del Real Madrid. "No digo que el regreso de Karim fuera ilegítimo, sino que fue demasiado tarde, lo que desequilibró los planes tácticos de Francia. Benzema es un F1 y Deschamps uno de los mejores pilotos. Pero cambiar todos los ajustes al inicio de una carrera no es lo ideal".

Incluso la posibilidad que Deschamps salga del cargo empieza a tomar fuerza, sin embargo el presidente de la federación francesa, Noël Le Graët, lo negó. "No hay que confundir las cosas, necesitamos hablar", indicó tras la eliminación.