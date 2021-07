Marcus Rashford lanza dura carta tras insultos raciales: "Nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo"

Marcus Rashford ha sido uno de los más criticados en Inglaterra luego de entrar para la tanda de penales ante Italia en la final de la Eurocopa, pero no pudo concretar su ejecución al tirarla al palo. Sin embargo, las cosas tomaron otra dimensión cuando empezó a sufrir fuertes insultos de índole racista.

El jugador del Manchester United dio la cara y habló de la acción del lanzamiento desde los 12 pasos, por el cual pidió disculpas a la afición de los Tres Leones, pero también quiso poner en claro que no hay lugar para la discriminación. Lo hizo a través de una carta publicada en redes sociales.

Esta es la carta completa de Marcus Rashford

"Ni siquiera sé por dónde empezar y ni siquiera sé cómo poner en palabras cómo me siento en este momento exacto.

He tenido una temporada difícil, creo que ha quedado claro para que todo el mundo y probablemente llegué a esa final con falta de confianza. Siempre me he respaldado a mí mismo para un penalti, pero algo no se sentía del todo bien.

Durante la larga carrera me reservé un poco de tiempo y, lamentablemente, el resultado no fue el que quería. Sentí que había decepcionado a mis compañeros de equipo. Sentí que había decepcionado a todo el mundo. Un penalti era todo lo que me pedían para contribuir con el equipo. Puedo marcar penaltis mientras duermo, así que ¿por qué no ese?

Ha estado jugando en mi cabeza una y otra vez desde que golpeé la pelota y probablemente no haya una palabra para describir cómo me siento. Final. 55 años. Un penalti. Historia. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Ojalá hubiera salido de manera diferente.

Aunque sigo pidiendo perdón, quiero alzar la voz por mis compañeros de equipo. Este verano ha sido una de las mejores concentraciones que he experimentado y todos ustedes han jugado un papel en eso.

Se ha construido una hermandad que es inquebrantable. Su éxito es mi éxito. Sus fracasos son míos.

He crecido en un deporte en el que esperaba leer cosas escritas sobre mí.

Ya sea por el color de mi piel, dónde crecí o, más recientemente, cómo decido pasar mi tiempo fuera del campo.

Puedo soportar las críticas a mi desempeño durante todo el día, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo. No me he sentido más orgulloso de llevar esos tres leones en mi pecho que viendo a mi familia animarme en una multitud de decenas de miles de personas.

Soñé con días como este. Los mensajes que he recibido hoy han sido positivamente abrumadores y ver la respuesta en Withington me dejó al borde de las lágrimas. Las comunidades que siempre me rodearon con sus brazos continúan sosteniéndome.

Soy Marcus Rashford, un hombre negro de 23 años de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Si no tengo nada más, tengo eso. Por todos los amables mensajes, gracias. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes".