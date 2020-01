Escándalo en Alemania: le quitan la capitanía a la figura del Schalke que se va gratis a Bayern Munich

Bayern Munich suele nutrir su plantel con los mejores jugadores de sus rivales, y ahora le pegó duro a Schalke 04, porque aseguró el fichaje del arquero Alexander Nübel.

La llegada del meta a Bavaria es polémica, porque como termina contrato a mitad de 2020, el campeón de la Bundesliga lo contrató de forma gratis, lo que generó la molestia en su actual equipo.

La reacción del cuadro de Gelsenkirchen fue inmediata, porque anunciaron que le quitarán la capitanía al portero, por lo que resta de la temporada.

ℹ️ Comunicado oficial: El #FCBayern fichará a Alexander Nübel para la temporada 2020/21. pic.twitter.com/LKbvnjBl1o — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 4, 2020

"Hemos acordado que Álex entregue su capitanía. Pusimos todos los pros y los contras sobre la mesa y decidimos que sería mejor para el equipo si él dejaba el cargo, porque siempre provocaría inquietud", dijo el DT de Schalke David Wagner.

Pero esa no es la única polémica que rodea la llegada de Nübel a Bayern, porque en Munich no esperan tan contentos al golero, ya que Manuel Neuer dijo que no pretende compartir la titularidad con su colega de 25 años.

Lindo lío para Alexander Nübel, quien sólo pensaba en dar un paso en su carrera.