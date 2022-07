Este jueves se viralizó un video de la concentración del Torino de la Serie A, que actualmente se encuentra haciendo la pretemporada en la ciudad de Waidring, Austria.

En las imágenes se puede ver a Davide Vagnati, director deportivo del club, y el técnico croata Ivan Juric discutiendo de forma airada en el estacionamiento del hotel.

Mientras caminaban comenzar a elevar la voz cada vez más hasta llegar a los gritos. Luego, desde los balcones del hotel se ve que el director deportivo incluso empuja al entrenador.

Tras una serie de insultos, gritos y empujones, tuvo que llegar el Team Manager del Torino, Marco Pellegri, para separarlos, aunque sin mucho éxito.

“Quiero que te vayas, desaparece”, le decía Juric al director deportivo, quien le respondió: “Yo construyo el equipo y tu tienes que entrenarlos, tienes que hacerlo bien”. Luego, le dijo indignado: "Vas a hablar con el presidente y no me dices nada, no me respetas”.

De acuerdo a la prensa italiana, el descontento de Juric es porque vendieron a una de sus máximas figuras, Gleison Bremer, por 41 millones a la Juventus y no le renovaron a Andrea Belotti, su referente en ataque.

Por otra parte, no está satisfecho con los fichajes que han llegado Samuel Ricci, Brian Bayeye, Etrit Berisha y Pietro Pellegri y se lo reprocha a Vagnati.

Tras lo ocurrido, Vagnati salió a hablar en la televisión italiana: “Hubo una discusión, lo han visto. Cuando a dos personas le importa tanto hacer las cosas bien, pasan también estas cosas”.

"El técnico quiere a nuevos jugadores lo antes posible y entendemos su preocupación. Vamos a fichar lo que necesita”, añadió.

“Nos abrazamos, la pelea se ha terminado, nos dijimos lo que teníamos que decir. Somos dos personas verdaderas, que dicen lo que piensan. Hay grandes objetivos y de peleas como esta se puede volver a empezar. Tenemos a un gran entrenador”, finalizó.