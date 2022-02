El volante de la selección chilena, Erick Pulgar, no estaba siendo titular en la Fiorentina, por lo que no dudó en aceptar la oferta del Galatasaray, un grande de Turquía.

En su llegada, el ex volante de Universidad Católica, contó que la adaptación ha sido fácil gracias a los compañeros sudamericanos, pero que espera volver pronto a Italia.

En diálogo con NtvSport reveló: “Sabía que el Galatasaray era un club importante. Yo estaba con mi selección cuando llegó la oferta. Mi agente me dijo: ' Se presentó una oportunidad de ir al Galatasaray. ¿Estan interesados? Es una gran oportunidad'.Y yo dije: 'Claro que lo estoy'".

Luego, afirmó: "Inmediatamente me adapté al equipo. Los jugadores me han acogido muy bien. Aquí hay sudamericanos, inmediatamente me tomaron entre ellos y me hicieron miembro de este equipo. Aquí me siento bien”.

Pulgar se siente importante en Galatasaray: “Quiero ser titular , este es mi primer objetivo. Creo que mostrando mis características en los próximos partidos, puedo ser útil para este equipo y eliminar algunas carencias".

"Tengo características que nos ayudarán a salir de la situación en la que nos encontramos ahora. Soy rápido y juego en posición. De esta forma puedo ayudar a mis compañeros”, añadió.

Finalmente, acerca de su futuro, señaló: “Quiero levantar al Galatasaray desde donde está, eso es lo que queremos. Tengo que volver a la Fiorentina en mayo. Será útil mirar lo que hice en Estambul para tomar una decisión sobre el futuro hacia el final de la temporada”.

Erick Pulgar ha jugado 18 minutos en dos partidos del Galatasaray. Ingresó en el segundo tiempo de los partidos ante Kayserispor y Alanyaspor. El 21 de febrero enfrenta al Goztepe.