Entrenador del Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz: "Excepto Bender y Volland, probablemente podamos llevar a todos mañana"

Este lunes, el Bayer Leverkusen vuelve a la acción después de dos meses sin fútbol por la pandemia del coronavirus. El equipo de Charles Aránguiz choca ante el Werder Bremen por la Bundesliga y el Príncipe dirá presente.

En conferencia de prensa, el técnico de las Aspirinas, Peter Bosz, reconoció que solo hay dos jugadores descartados para mañana: "Excepto Lars Bender y Kevin Volland, probablemente podamos llevar a todos con nosotros. También habrá algunos jugadores juveniles, incluido Florian Wirtz".

"Lars Bender tiene un problema con su pie derecho y desafortunadamente no podrá estar mañana. Esperamos que no tarde demasiado. Su ausencia duele, tanto para él como para el equipo", detalló.

El Príncipe está listo para volver a las canchas

Por otro lado, el estratega manifestó su tristeza por no contar con los fanáticos en las gradas: "Tenemos que lidiar con el hecho de que no habrá fans en el estadio. Las emociones serán diferentes y también el hecho de que se puede escuchar mucho más. Intentamos prepararnos para esto con entrenamiento de once contra once".

Además, destacó que "ayer vimos los juegos en el hotel. Por supuesto, estamos mirando a nuestros oponentes directos, pero no creo que nos exija una mayor presión. Tenemos que vernos a nosotros mismos y ganar nuestros propios juegos".

Finalmente, el DT aseguró que "no estamos donde necesitamos estar en términos de condición, también porque no pudimos jugar partidos amistosos. Los signos de interrogación que tenemos actualmente están en cada entrenador. Solo sabremos dónde estamos mañana".

