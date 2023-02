Este martes el Real Madrid le remontó al Liverpool y le pasó por encima en el segundo tiempo para llevarse una victoria por 5-2 del Anfield Road por los octavos de final de la Champions League.

A los comentaristas de la televisión inglesa les costó explicar la goleada a domicilio sobre los reds, sobre todo por el nivel que mostró el inagotable equipo merengue, cuyo nivel parece mejorar temporada tras temporada.

"Miras a su equipo de la temporadas pasadas y piensas que es otro año más viejo, Benzema, Kroos, Modric, que va a ser duro... Han perdido a Casemiro", comenzó Rio Ferdinand.

Luego, destacó el trabajo de la dirigencia: "Las contrataciones de los dos últimos años, desde la era Galáctica hasta la incorporación de jugadores jóvenes y su desarrollo, como Vinicius, Rodrygo, Camavinga. Estos jugadores parecen ahora jugadores de verdad en la Liga de Campeones".

"Se han desarrollado a lo largo del tiempo. La paciencia, sumado a un equipo que sigue ganando. Hay que reconocer el mérito de la gente que está detrás de la nave", añadió.

"Esta noche se demostró la clara diferencia de clase entre Real Madrid y Liverpool. Tienes un equipo que parece que está bajando, en comparación con otro equipo que parece que todavía está subiendo y mejorando", finalizó.

Por su parte, Jamie Carragher fue más duro con su ex equipo: "Ha sido desastroso. Una vergüenza. Llevamos con excusas toda la temporada, pero la segunda parte ha sido una desgracia".

"El Liverpool fue caótico... Embarazoso. Les hemos puesto excusas durante toda la temporada, las razones por las que no lo están haciendo tan bien como lo han hecho en temporadas anteriores, pero esa segunda mitad fue una desgracia", complementó.

Y afirmó: "Perder 3-0 en esa parte cuando atacas hacia la grada de The Kop y vas 2-2 en el marcador de una eliminatoria... Desastroso".

"Antes que nada debo decir... ¡qué actuación del Real Madrid! Venir a Anfield y hacer eso... Nunca he visto a un equipo venir a Anfield en una noche europea que y destruir al Liverpool así", terminó.

En tanto, Steven Gerrard comentó: "Pasaron por encima, fue un toque de realidad. Hoy hemos presenciado la absoluta grandeza de Modric y Benzema".

Finalmente, Thierry Henry, sostuvo: "No creo que Jurgen Klopp deba irse, pero algunos jugadores ya no tienen el nivel para jugar en el Liverpool. A los mejores les pasa, me pasó a mí. Es el final de una era".