La Copa América que ganó Argentina a Brasil no solamente tuvo a Lionel Messi como héroe para los trasandinos. También emergió la figura del arquero Emiliano Martínez, hasta ese momento de muy bajo perfil para los futboleros.

El meta se lució ante Colombia en semifinales, donde tapó dos lanzamientos penales a los centrales cafeteros Davinson Sánchez y Yerry Mina. Pero se hizo famoso por las frases que le dedicaba a los pateadores antes de que lanzaran, para ponerlos nerviosos.

"Mirá que te como hermano, lo siento, te como”, le repitió en varias oportunidades a Sánchez y efectivamente adivinó el palo de la ejecución para contenerlo. Luego, con Mina, indicó "estás nervioso, te estás riendo porque estás nervioso. Te lo atajo, mirá que te como”.

Sobre esta performance que se mandó en canchas brasileñas, comentó que es algo habitual en su manera de desenvolverse, y que incluso lo efectúa en los entrenamientos con los amigos del equipo.

"Es algo que hago hasta con mis compañeros. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago", expresó en una nota que le entregó al Diario Olé de su país.

También recibió críticas por esto, pero no las pescó. "Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad. Cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso", agregó.

Finalmente contó que "veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el farandulero", sostuvo Dibu.