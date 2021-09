La ausencia de James Rodríguez de la selección colombiana ha dado que hablar en el mundo del fútbol, donde se mira con desconfianza que Reinaldo Rueda no cuente con uno de los jugadores considerados como el mejor de ese país para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Si bien esto viene de mucho antes, cuando el seleccionador lo dejó al margen de la Copa América, el periodista Juan José Buscalia asegura en conversación con "La Redgoleta" que la explicación de que en Colombia no se movilicen para exigir su presencia, es por lo lejano que se mostró Rodríguez de su selección.

"Esa presión la desactivó el propio James. En la doble fecha Eliminatoria previa a la Copa América, James estaba. También para la Copa América.Llegó, tuvo que realizar algunos trámites personales y no fue a la convocatoria directamente. Eso generó que el cuerpo técnico se comunicara con él, que le exigiera que volviera. No había terminado muy bien algunas cuestiones que habían pasado en la tercera y cuarta fecha, las dos goleadas contra Uruguay y contra Ecuador, no había terminado bien con algunos compañeros donde hubo reproches, cosas del fútbol. Reinaldo Rueda en la primera citación lo llama, James no acude en tiempo que se le esperaba, el seleccionado lo citó, él no llegó y lo desafectaron", comenta Buscalia en "La Redgoleta".

El periodista argentino cuenta que tras ese incidente la relación de James con la selección, liderada por Rueda, quedó en punto muerto por una serie de situaciones que fueron dejando peor al jugador ante todo su país.

"Hubo un cruce muy feo de comunicados oficiales. Sobre todo del lado de James con una actitud muy conflictiva, diciendo que estaba decepcionado de la selección. Después sus actitudes durante la Copa América fueron muy distantes, en los partidos contra Perú y Argentina. Posteando cosas que nada tenían que ver. Ningún mensaje de apoyo a sus compañeros y estuvo bastante distanciado de la selección", destaca.

En ese sentido, Buscalia también nota que James ha cambiado la actitud en las últimas semanas, cosa que podría hacer cambiar de opinión a Reinaldo Rueda, aunque el problema ahora que es difícil que juegue hasta en su club, el Everton.

"En el último tiempo se lo nota un poco más comprometido, con mensajes de aliento, lo deben haber aconsejado bien para que trate de bajar un poco los decibeles y ahora hay otra temperatura al rededor de él. Lo que pasa ahora es que James Rodríguez no juega y Rueda dijo que los jugadores tenían que estar 500% con la selección para que los llamen. James no estaba ni anímicamente ni futbolísticamente para estar. Ahora da la sensación que anímicamente sí, pero futbolísticamente desde que llegó Rafa Benítez a Everton dijo que no contaba con él. Hoy está en un club que no lo quiere y donde ya lo hecho Benítez del Real Madrid", finaliza.

