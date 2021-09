Este miércoles Noruega empató 1-1 frente a Holanda en Oslo por la fecha 4 del Grupo G de las Eliminatorias Europeas a Qatar 2022.

El delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland, abrió el marcador a los 20 minutos tras una enorme demostración de poderío físico y definición.

En aquella jugada el defensa del Liverpool, Virgil Van Dijk, no alcanzó a llegar al cruce y quedó lamentándose en el área.

Tras el partido el atacante noruego reconoció que le rompió un dedo a Van Dijk, pero que no fue intencional y no sabe cómo ocurrió.

"Le fracturé el deado. No sé cómo pasó. Simplemente me dijo: 'Joder, me has roto el dedo'", señaló en TV2.

Eso sí, aclaró que no tuvieron ningún problema: "Es un buen tipo, lo hablamos".

El equipo de Haaland quedó cuarto en su zona, que es una de las más apretadas de las clasificatorias. Turquía es primero con 8, le siguen Holanda, Montenegro y Noruega con 7.