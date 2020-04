El ojito de Ricardo Caruso Lombardi: "Rechacé a Keylor Navas por ser medio pelo"

Keylor Navas es actualmente uno de los mejores arqueros del mundo, con un gran paso por Real Madrid y ahora con grandes actuaciones en PSG.

El costarricense en el pasado pudo jugar en Racing Club de Argentina, pero no llegó a Avellaneda porque el entonces DT de los albicelestes, Ricardo Caruso Lombardi, le cerró la puerta.

"En ese momento era medio pelo, ni se acercaba a lo que atajó en el Real Madrid", dijo el DT a Racingmaniacos cuando contó que rechazó al portero que en ese entonces jugaba en Saprissa de Costa Rica.

Por otro lado, el histriónico estratega habló de su salida de la Academia: "Me dio mucha pena irme, realmente fui un pelotudo al decir que me iba. Habíamos hecho un campañón pero se fueron muchos jugadores y el presidente me dijo que no se podía hacer una inversión grande. Después empatamos 5 partidos y en Racing no podés empatar, tenés que ganar".

"¿Cómo no voy a querer volver a Racing? Tenés que ser un bicho raro para decir que no. Jamás hubiera imaginado dirigir a un equipo tan grande, menos viniendo del ascenso. Cuando estás en un club así te encariñás mucho y cuando te vas te queda un recuerdo hermoso. Siempre voy a querer que le vaya bien", remató Caruso Lombardi.