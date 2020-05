El argentino Diego Churín ya no puede jugar por Chile y adelanta que va por la selección paraguaya

El delantero argentino Diego Churín, recordado en Chile por sus pasos en Curicó Unido, Universidad de Concepción y Unión Española, manifestó su deseo de jugar en la selección de Paraguay.

De 30 años, el atacante que pertenece a los registros de Cerro Porteño desde mediados de 2017, conversó con el periodista César Luis Merlo.

“Jugar en la selección paraguaya sería un logro en mi carrera y lo tomaría con una alegría enorme. Me ayudaría un montón”, dijon Churín.

“¿Estaré jubilado? Me quedarían dos años”, contestó debido a que aún le resta tiempo para cumplir los cinco años de residencia que exige la FIFA.

Sentencia que "ya no puedo jugar por la selección chilena, tendría que estar cinco años de corrido. En su momento fue una idea para no ocupar puesto de extranjero, pero ya no lo hice. Cuando me llamó Cerro no me lo pensé ".