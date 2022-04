El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo está en puertas del partido más importante de su historia en varias décadas pues buscarán su primer título de la Copa del Rey desde 2005 cuando se enfrente a Valencia, este sábado, apuntando a consagrar una tremenda temporada con un trofeo.

Su hinchada sabe que es una oportunidad de oro para festejar nuevamente después de mucho tiempo y es por eso que ninguna ayuda se descarta. Tal es el caso de un fanático muy particular, se trata del Padre Israel, quien es un foribundo seguidor verdiblanco y quiere celebrar junto a su equipo.

El sacerdote habló con El Chiringuito, que divulgó su historia. "A mí no me gusta mucho meter a Dios en la cosas del fútbol pero humildemente digo que si Tú, en las muchísimas cosas importantísimas que tienes, como el que no quiere la cosa, si al final gane mi equipo es mejor", afirmó.

El cura andaluz habló de la importancia que tiene para los futbolistas creyentes ampararse en su religión en la práctica del deporte. "La fe, al final, es una gracia. Te ayuda a superarte y en 90 minutos hay mucho sufrimiento".

En el balcón de la parroquia hay una bandera del Betis y un Jesús Resucitado. "Casi todo el mundo en el barrio sabe que es la casa del cura para ellos es una alegría que el cura sea humano en ese sentido, que le guste el fútbol. Mucho Betis", dijo con todo el ánimo previo a la final.