Edinson Cavani está en la estratósfera: coquetea con Manchester United y Boca Juniors

El delantero uruguayo Edinson Cavani ha tenido una gran temporada en el Manchester United, con quien está próximo a jugar la final de la Europa League luego de vencer por 6-2 a la Roma en la semifinal de ida.

A pesar de estar en el primer nivel europeo, en Sudamérica sueñan con poder contratarlo de cara al segundo semestre. Y el elenco que lo desea es un gigante, ya que es Boca Juniors de Argentina el que pretende reforzarse para poder pelear la Copa Libertadores.

De todas maneras la pista no será sencilla para los xeneizes. Esto porque el entrenador de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, pretende seducirlo para que juegue con un estadio repleto cuando la pandemia así lo permita. "Cavani sabe lo que quiero. Sabe que me encantaría tenerlo aquí la próxima temporada. Le prometí que Old Trafford es un lugar diferente con los fanáticos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ojalá lo veamos en el Manchester United un año más", comentó en la BBC.

Tema que no le agradó mucho a todo el mundo Boca, para quienes La Bombonera no tiene nada que envidiarle al famoso "Teatro de los Sueños", como le llaman al elegante recinto donde hace de local el United.

Cavani aún no tiene claro su futuro para la próxima temporada, aunque sabe que tanto Manchester United como Boca Juniors pretenden contar con sus goles. Foto: Getty.

Así lo dio a conocer Alberto Márcico, uno de los ídolos del elenco de La Boca. "Yo le diría a Cavani que no existe un estadio tan lindo como La Bombonera llena, repleta y con el aliento de la gente", comentó en Olé, agregando que "cuando era ayudante de Tabárez, fuimos a jugar un amistoso a Old Trafford. Lindo estadio, pero me quedo mil veces la Bombonera. Es algo indescriptible jugar en la cancha de Boca".

Cavani llegó al fútbol inglés proveniente del PSG y ha convertido doce goles durante esta temporada en 30 partidos disputados.