Impacto: el ex DT de la selección argentina Edgardo Bauza padece Alzheimer avanzado

Hay noticias que uno prefiere no darlas, y esta es una de ellas. El histórico ex defensor argentino y ex entrenador Edgardo Bauza la pasa mal, porque este jueves se dio a conocer que padece de Alzheimer avanzado.

El Patón se retiró del fútbol en 2021, y su último equipo fue Rosario Central, el club de sus amores, y ahora se supo la verdad de su alejamiento de la actividad a sus 64 años.

El encargado de dar a conocer la mala noticia fue el periodista Juan Manuel Pons, quien en diálogo con Cielo Sports contó tristemente lo mucho que sufre el ex entrenador de la selección argentina en las eliminatorias para Rusia 2018.

“Tiene Alzheimer muy avanzado y hoy está complicado. Es algo que le puede pasar a cualquier persona de un día para el otro”, dijo el también relator, conocido como Bambino.

Pons reveló que en su último paso por Central el entrenador tuvo síntomas: “Pedía comida, preguntaba a su asistente sobre dónde están los jugadores y le explicaban que vendrían mañana”.

"Hoy Edgardo vive en Quito y viene un poco a Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas”, cerró Pons.

El mayor logro de Edgardo Bauza en su carrera fue ganar la Copa Libertadores como DT, primero en Liga de Quito y luego en San Lorenzo de Almagro.