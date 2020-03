Eden Hazard: "Tengo miedo de infectarme de coronavirus, pero más tengo miedo de pasárselo a otros"

Eden Hazard está en plena recuperación luego de la operación a la que se sometió en Estados Unidos por una fisura sufrida en el peroné distal de la pierna derecha y desde su cuarentena conversó con la radiotelevisión pública RTBF.

Consultado por el coronavirus, el belga mostró mucha conciencia. "¿Miedo de infectarme? Sí, como todo el mundo. Sobre todo tengo miedo de pasárselo a otros si yo me contagio, porque es más delicado. Yo, si me contagio, creo que lo voy a poder gestionar y tenemos gente que está a nuestra disposición para curarnos. Pero sé que hay gente más débil que lo pasa peor, es por ellos por los que me preocupo", aseguró el crack.

El ex Chelsea lamenta lo que está viviendo la ciudad donde vive. "Las informaciones que tenemos en Madrid no son magníficas, por lo que vemos en las noticias. Pero en fin, hace buen tiempo, tenemos el jardín para los niños... No es fácil, pero creo que hay otros que tienen más motivos para quejarse que nosotros", afirmó el jugador merengue.