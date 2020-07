Diego Maradona graba polémico video supuestamente a sus hijas: "Están haciendo todo por plata"

Un nuevo capítulo en la vida de Diego Armando Maradona se escribió este viernes luego de que se diera a conocer un polémico video donde el astro manda un potente mensaje.

Según los medios argentinos las destinatarias del discurso del 10, son sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona.

Recordemos que todo está muy mal entre ellos después de la difusión de un video donde el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima aparece en un notorio estado de ebriedad, lo que causó la molestia -sobre todo- de Gianinna, la que acusó al entorno de su padre, de no cuidarlo.

Maradona contragolpeó con todo, asegurando “estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora, qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a inventar ahora? Están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie”.

Agregando que "aunque me quieran bastardear, me quieran decir lo que quieran decir. Yo tengo a la gente que quiero alrededor mío, la gente que me hace bien".

Acto seguido, Gianinna Maradona acusó el golpe y escribió en su cuenta de Instagram que

“sigo eligiendo preservarlo porque soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen... Quienes me conocen saben de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía. Yo sé quién y cómo soy. Conocer a mi hijo y saber cuáles son mis prioridades en la vida”.