Presidente de Uruguay se pasa dos pueblos: "No me afectó la muerte de Maradona, es un gran jugador, pero me quedo con Francescoli"

Mientras el mundo sigue llorando la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona, el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se mostró distante e indiferente a la partida del 10.

Y es que a la misma hora que en todos los partidos que se juegan en el orbe hay homenajes para el Pelusa, el primer mandatario incluso se atrevió a decir que más importante es Enzo Francescoli.

"No me afectó la noticia. ¿Por qué debería? Es un gran jugador de fútbol, pero me quedo con (Enzo) Francescoli", afirmó.

Luego Lacalle pareció echar pie atrás, pero no, siguió bajándole el perfil a la pérdida que ha sufrido el fútbol.

"Es un futbolista, ídolo de multitudes. Yo soy presidente de la República y no me corresponde opinar de esos temas", indicó.

De todos modos Lacalle confesó que "vi el video ese en el que domina la pelota, creo que es en el Napoli, con la canción Live is Life... Es una obra de arte".