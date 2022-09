El ex futbolista, Enzo Francescoli, marcó un golazo en un partido amistoso de despedida a Leonardo Ponzio en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Marcelo Gallardo no lo podía creer.

Este miércoles se llevó a cabo un partido amistoso de despedida a Leonardo Ponzio, quien se retira del fútbol, luego de más de diez años jugando en River Plate.

Al partido fueron invitados jugadores como Sebastian Abreu, Maximiliano Rodríguez, Leonardo Astrada, Andrés D'Alessandro, Fernando Cavenaghi, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, el colombiano Juan Fernando Quintero, Ignacio 'Nacho' Fernández, Enzo Pérez, Lucas Pratto, Alejandro Domínguez, Ignacio Scocco, Javier Pinola y los hermanos Diego y Gabriel Milito.

Pero el que se robó la película fue el uruguayo Enzo Francescoli, quien impresionó al mundo con un megagolazo a sus 60 años de edad.

Pasó entre tres jugadores rivales, superó a otro jugador con un caño y luego definió con clase frente al arquero, haciendo estallar el Monumental de River, incluido Marcelo Gallardo, quien estaba en el banco.

"Ustedes me hicieron así, muchas gracias. Ustedes me dieron el valor humano. Nunca soñé esto. Yo soy adoptado en esta casa y no sé cómo explicar lo que siento. Creo que esto superó todas mis expectativas", dijo Leonardo Ponzio tras el partido.

"Más que soñado lo de hoy. Ojalá que me vuelva a pasar porque esto es inexplicable. Gracias a todos. Ahora estoy en deuda con todos ustedes por todo el cariño que recibí hoy porque es grandísimo. Gracias por hacerme vivir una noche mágica y única", añadió.

Ponzio es el jugador más laureado en la historia de River Plate con 14 títulos. Jugó 358 partidos y anotó 10 goles con el equipo.