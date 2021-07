Le dijo al jefe que estaba enferma y luego la televisión la mostró celebrando los goles de Inglaterra en Wembley: la echaron de la pega

La victoria de Inglaterra sobre Dinamarca en Wembley por 2-1 en el alargue quedará en el recuerdo colectivo de los ingleses por la controvertida falta que recibió Sterling y por la hincha Nina Farooqi, quien terminó despedida de su trabajo por haber ido al estadio a la mala.

Resulta que esta seguidora inglesa de 37 años es la protagonista de la gran mentira de la Eurocopa. Poco antes del encuentro, se le ofreció una entrada para asistir al encuentro. Como pensó que era poco probable que el jefe le diera libre, inventó la chiva más vieja que existe: decir que estaba enferma.

De esa manera, partió hacia Wembley a alentar a su selección. Y lo hizo tan efusivamente, que cuando los británicos anotaron el empate parcial fue captada por las cámaras de televisión celebrando ese gol. Algo que notaron todos en su trabajo. Su jefe la llamó y cordialmente le dijo que no se presentara más a trabajar: estaba despedida de su cargo de productora de contenido digital .

Nina Farooqi habló sobre esta situación en el medio Daily Telegraph. "Hay un poco de arrepentimiento, nadie quiere que lo despidan, pero también habría odiado el arrepentimiento de perderme un evento así. Lo volvería a hacer", señaló.

El partido de la discordia entre Inglaterra y Dinamarca.Foto: Getty.

Respecto a sus jefes, se fue pelando. "Me dijeron que me habían visto por televisión y decidí contarles porque lo hice. Pero no obtuve ninguna empatía por su parte, me dijeron que eso era todo y que estaba despedida", agregó.