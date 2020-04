Demichelis vuelve a ratificar su admiración por Manuel Pellegrini: “Tuve muchos entrenadores, pero me quedo con él”

En tiempos de cuarentena los activos como retirados futbolistas están compartiendo varias historias con los medios de comunicación, al igual que con los hinchas del fútbol.

En ese sentido, en una extensa entrevista del retirado defensor argentino Martín Demichelis con El Clarín, volvió a confirmar que el entrenador chileno Manuel Pellegrini fue el que más lo marcó durante su carrera.

“Tuvo muchos buenos entrenadores, pero me voy a quedar con quien más trabajé, Manuel Pellegrini”, mencionó en un ping pong de preguntas y recordando que compartieron camarín en Málaga (2010-2013) y Manchester City (2013-2016).

Pero eso no fue todo, porque también reveló el rival más complicado que le tocó marcar. “Ronaldinho. En su mejor época en Barcelona. Me mató”, mencionó, además de expresar que su momento más triste en el fútbol fue la final perdida en el Mundial 2014 (perdieron 0-1 ante Alemania).

Demichelis fue dirigido por Pellegrini en Málaga y Manchester City. (FOTO: Internet)

También, comentó cómo llegó a ser entrenador de fútbol. “En 2017 había vuelto a Málaga y en ese momento estaba Michel González, histórico jugador de Real Madrid. Me dijo: ‘si no tienes ninguna idea para lo que viene me gustaría que te sumes al cuerpo técnico’. Y como venía haciendo la carrera de entrenador, dije que sí enseguida”.

Agregó que “cuando Michel dejó de ser entrenador de Málaga, el Bayern me contactó. Y acepté la propuesta de ser embajador del club. Viajaba a diferentes lados del mundo. Y después de estar durante una temporada como embajador, como yo ya venía haciendo el curso de técnico, me ofrecieron conducir la división formativa sub-19 y acepté”.

Durante su carrera futbolística Demichelis levantó 16 títulos divididos entre River Plate de Argentina, Bayern Múnich y Manchester City, además de alcanzar una semifinal de Champions League con Málaga.