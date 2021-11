Con una gran expectativa de los fanáticos y la presencia protagónica de Ben Brereton Díaz, Blackburn Rovers visitará este mediodía a Stoke City por una nueva jornada de la Championshipo League, que tendrá al chileno con un protagonismo especial.

El seleccionado nacional y segundo goleador del ascenso inglés se crió en Stoke-on-Trent, hijo de un policía inglés y una chilena que trabaja en cerámica, el gran rubro que identifica a la ciudad. De hecho, al Stoke le llaman el equipo alfarero (the Potters).

A los 16 años, Brereton no pudo inscribirse en Manchester United y regresó a Stoke, el club de su ciudad no se interesó y el ariete se fue a Nottingham Forest. Pero este capítulo no hizo mella en el fanatismo del atacante por el equipo de su ciudad.

Así lo reconoció al Lancanshire Telegraph. "Estoy muy emocionado y espero que podamos ir y sacar un buen resultado. Estarán (en el estadio) mis amigos y familiares, así que será divertido. Tenía un abono por toda al temporada e iba al estadio con ellos", confesó Ben10.

Pero el recuerdo no se queda ahí y Ben reveló también a quienes fueron los héroes de infancia del ariete nacional. "Era la época de (Rory) Delap y (Ricardo) Fuller. Adoraba a Fuller y a Mama Sidibe, eran muy buenos", reconoció.

Fuller jugó en once equipos británicos y fue seleccionado de Jamaica en 60 partidos. Fue un atacante bien controvertido, ya que combinaba sus goles y muchas tarjetas rojas. Fue pilar del equipo que llegó a la final de la FA Cup en 2011.

Mama Sibide, conocido legalmente como Mamady Sidibé, nació en Malí y viajó a Francia a los dos años. Cuando cumplió 20 saltó al fútbol inglés y estuvo ocho temporadas con el Stoke. Jugó por su país hasta que fue apuñalado por hinchas de Togo en 2007.

Será el sentimiento especial que recorra a Brereton cuando salga a la cancha hoy, aunque su objetivo está claro. "Queremos buscar los tres puntos. Ojalá podamos hacerlo y quedar entre los seis primeros", completó en referencia a los equipos que jugarán la liguilla de ascenso.