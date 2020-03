David Pizarro aconseja a la Fiorentina: “Charles Aránguiz sería el jugador ideal para el equipo”

En los últimos días David Pizarro ha expresado su opinión en diversos medios de comunicación. En esta ocasión, dialogó con el sitio web de la Fiorentina, su último equipo en Italia, sobre diversos temas y recomendó a un chileno como un futuro refuerzo.

“Chales Aránguiz habría sido el jugador ideal para la Fiorentina. Ahora, sin embargo, está cerca de renovarse con el Bayer Leverkusen. Lástima que no haya llegado a Florencia”, respondió el ex Universidad de Chile sobre qué jugador chileno recomendaría.

Al ser consultado sobre la llegada de Erick Pulgar al equipo viola, expresó que “tenía altibajos como todo el equipo. Pero su comportamiento refleja sus características. Debe comprender que ahora está en un equipo muy importante como la Fiorentina. En mi opinión, aún no lo ha entendido completamente. En Florencia los aficionados tienen un paladar muy fino”.

Además, se refirió a la situación del coronavirus en Italia y a la tardía suspensión del fútbol ante esta crisis sanitaria. “Italia está pagando por los resultados del comienzo de esta pandemia. La situación explotó en el partido Atalanta-Valencia. Todavía estaba en Italia y ya me decía que la situación estaba subestimada. Ahora hay tanta desesperación”, dijo.

Agregó que “en este momento el fútbol no cuenta. Ahora todo es surrealista. Los jugadores tendrán que rehacer la preparación, porque no han entrenado durante mucho tiempo. Para mí, el campeonato tiene que ser pospuesto. No esperábamos esta situación. Entiendo que hay mucho dinero en el fútbol, pero es una situación atípica. Es inútil para mí hablar de citas en este momento", sentenció Pizarro.