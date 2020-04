Danilo Díaz y el tragedia fatal: "En estas condiciones se acaba la carrera de Rodrigo Holgado"

Con una dolorosa noticia comenzó el día el fútbol chileno. Rodrigo Holgado, delantero de Audax Italiano, protagonizó un accidente vehicular con resultado de muerte y presencia de alcohol, y será formalizado esta tarde, con un duro pronóstico.

La situación fue abordada por Los Tenores y en particular Danilo Díaz fue drástico en el análisis. "Hay una persona que pierde la vida. Que muere. Las circunstancias del accidente serán muy complicadas y complejas para Rodrigo Holgado, el conductor", advirtió.

El llamado Tenor del Pueblo aseguró que "de comprobarse el consumo de alcohol y sobre 0,8 eso es cárcel por Ley Emilia. Mínimo un año adentro. No hay por dónde. (...) No sé si me apuro, pero me parece que en estas condiciones se acaba la carrera de Rodrigo Holgado.".

Por su parte, Juan Cristóbal Guarello criticó duramente al protagonista: "Manejar curado y matar a alguien hoy es gravísimo, es cárcel".

"Aparentemente los jugadores venían de una celbración, hicieron un toque a toque (de queda), además contraviniendo las recomendaciones en la pandemia, que es no hacer vida social de esa envergadura", sentenció.

En ese sentido, el comunicador advirtió que "hay un momento en que se deja de ser niño y eres adulto. Y tienes que asumir las consecuencias de tus actos. No digo que seas mala persona, pero hay momentos en que nada de lo que hayas hecho antes atenúa lo que pasó en este momento", completó.