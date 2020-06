Dani Alves revela que se cortó el pelo a lo Ronaldo por una apuesta con Rafinha

Dani Alves se robó la noche en el programa Hoy no se sale en Ubeat, espacio conducido por el youtuber Ibai Llanos y que semana a semana se da el gusto de invitar a grandes estrellas del fútbol mundial.

Entre varios temas, el brasileño recordó la final de la Copa del Rey de 2015 entre Barcelona y el Atlhetic de Bilbao, donde apareció con el mismo corte de pelo que su compatriota Ronaldo, rapado y con apenas un copo de pelo.

“A mí no me gusta perder ni al cachipun. Vino Rafinha y le dije: ´si Ronaldo se hizo ese peinado así, por qué no lo voy a hacer yo", contó Dani Alves.

Agregando que "él me dijo: ‘no tienes huevos’ y yo le dije: perdón, yo tengo huevos y lo que tú quieras, y por eso me hice ese peinado", remató entre risas el actual jugador de Sao Paulo.

El partido en cuestión se jugó el 30 de mayo de 2015 en el Camp Nou y el Barca se impuso 3-1 al Bilbao con dos goles de Lionel Messi y uno de Neymar.