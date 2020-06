Dani Alves terapeuta sexual: "Cuando uno está enamorado de una persona, para qué voy a esperar tanto, déjalo fluir"

Dani Alves estuvo en el programa Hoy no se sale en Ubeat, programa conducido por el youtuber Ibai Llanos y que en tiempos de cuarentena ha tenido grandes estrellas del fútbol mundial entre sus invitados.

El capitán de la selección brasileña se abrió a hablar de sexo y botó un mito: la duración en el acto sexual y salió en defensa de los que padecen de eyaculación precoz.

“La gente crea traumas a los niños con la eyaculación precoz. Cuando uno está enamorado de una persona, para qué voy a esperar tanto, déjalo fluir", aseguró el multicampeón.

Dani Alves rompiéndola en una alfombra roja (Getty Images)

Dani Alves además asegura que "hay gente que dice que hay que aguantar dos horas, no hay que crear traumas en las personas, hay que crear cosa buenas”.

El brasileño además, aseguró que no piensa en retirarse porque físicamente se siente muy bien.

"La edad son solo números, la guerra que voy a dar aún en el fútbol. Antes hacía 12 kilométros, pero lo inteligente es hacer 8 bien. Solo tengo claro una cosa, no voy a pasar vergüenza en un campo, cuando no me vea, lo dejaré”, cerró.