¿El trueque de la década? Aseguran que Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United y Paul Pogba a la Juventus

Pese a que Cristiano Ronaldo es el líder de la Juventus y gracias a su presencia el equipo de Turín sigue peleando en todos los frentes, en Italia se sigue insistiendo en que su alto sueldo desequilibra las arcas de la Vecchia Signora.

A varios kilometros de ahí, un ex Juve, Paul Pogba, no lo pasa nada bien en el Manchester United, donde no es titular con Olé Gunnar Solksjaer y su protagonismo cada vez es menor.

Es natural pensar que a ambos les vendría bien un cambio de aires o una vuelta a un antiguo amor, y es lo que publica este domingo The Independent asegurando que hay opción de que CR7 vuelva a los Red Devils y Pogba haga lo propio con la Juventus.

La operación puede resultar imposible, sin embargo, sobre todo por la actualidad del francés transforma todo en algo viable.

El problema sería que Cristiano ha declarado que se encuentra cómodo en Italia, es difícil que acepte un proyecto a mitad de camino, salvo que la propia Juve le comunique que la opción de partir radica única y exclusivamente para bajar la alta planilla.

Soñar no cuesta nada y los fanáticos del United alucinan con la idea de volver a ver a CR7 con la camiseta de los Red Devils.