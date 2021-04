¡Gol chileno en Copa Libertadores! Pablo Galdames anota tras asistencia de pecho en Vélez vs Liga de Quito

Liga de Quito y Vélez Sarsfield, en el mismo grupo de Unión La Calera y Flamengo por la Copa Libertadores, se vieron las caras en Ecuador por la segunda fecha del certamen continental con un chileno como protagonista: Pablo Galdames, quien alineó de titular en el equipo argentino dirigido por Mauricio Pellegrino y tomando muchísimo protagonismo en un momento clave del compromiso.

Y es que las cosas no partieron bien para los del ex Unión Española, dado que a los 28’, y tras un córner, con un tremendo cabezazo Cristián Martínez Borja puso el 1-0 para Liga. No obstante, Galdames no quería que la historia terminara así y golpeó cuando el primer tiempo se iba.

Corría el minuto 42 cuando, tras jugada elaborada, cayó un centro por izquierdo, la bajaron en el área, Juan Martín Lucero la bajó de pecho y ahí apareció Pablo Galdames para clavar la zurda que se fue algo despacio pero de manera efectiva adentro del arco defendido por Adrián Gabbarini, con festejo efusivo de su director técnico incluido.



Revisa el gol de Pablo Galdames por Vélez Sarsfield ante Liga de Quito en la Copa Libertadores en partido válido por la segunda fecha del Grupo C, donde también están Flamengo y Unión La Calera: