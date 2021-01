Javier Castrilli: "Es penalazo de Weverton a Paulo Díaz, no la quisieron ver en el VAR"

La semifinal de Copa Libertadores entre River Plate y Palmeiras sigue dando que hablar en el fútbol sudamericano. El cuadro Millonario se impuso por 2-0 ante el Verdao, pero no le alcanzó para clasificar a la final por el 3-0 de la ida en favor de los brasileños.

Eso sí, el equipo de Marcelo Gallardo tuvo chances claras de marcar e incluso logró anotar el tercero con un golazo de Gonzalo Montiel, pero el VAR lo anuló por fuera de juego de Borré en la jugada previa. La tecnología estuvo en el ojo del huracán, puesto que después le anuló un penal a River y no revisó un puñetazo del portero Weverton contra el zaguero chileno Paulo Díaz en los minutos finales.

Esta tarde en ESPN F12, el ex árbitro internacional argentino, Javier Castrilli, barrió con el VAR y aseguró que la falta contra el chileno era un penalazo: "Lo que más duele es que River queda afuera no por Palmeiras, River quedó eliminado por el VAR. No hay otra lectura".

"Hay elementos objetivos para decir que hubo una clara predisposición manifiesta, con elementos objetivos, para encontrar la aguja en el pajar y encontrar absolutamente todos los elementos que no beneficiaran a River. Es penalazo de Weverton a Paulo Díaz, no la quisieron ver en el VAR", señaló el trasandino.

Luego de esto, Castrilli cargó contra el encargado del VAR, el colombiano Nicolás Gallo: "Gallo es el responsable de todo lo que pasó anoche en el último cuarto de hora del partido. Para mí, a Ostojich (juez principal) se le cae el partido después que le anula el penal, que él lo da, lo ve y después se da cuenta que realmente lo inventó Suárez. Se le cae el partido. Comienza a sancionar cosas como faltas en ataque totalmente inexistentes".

Revisa el análisis de Castrilli sobre la jugada de Paulo Díaz: