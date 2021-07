¿Llega encendido a Colo Colo? Marcelo Martins anota en sufrido empate del complicado Cruzeiro

Colo Colo puso su mirada en el delantero Marcelo Martins Moreno, quien pertenece a Cruziero, elenco que pasa las de Quico y Caco en el fútbol brasileño.

El cuadro de Belo Horizonte, uno de los grandes del país del samba, vive el peor momento de su historia, porque no sólo está en la Serie B, sino que está en la parte baja de la tabla de posiciones, luchando por no caer a la C.

El atacante boliviano, que está en la mira de Blanco y Negro para reforzar al plantel de cara al segundo semestre, fue el héroe del elenco que viste de azul, porque le dio la igualad 2-2 ante Londrina, en duelo válido por la fecha 15º.

El goleador de las eliminatorias jugó todo el partido, y llegó a la red a los 76 minutos, anotando en plena área chica, como los 9 suelen marcar, para darle un punto importante a su equipo.

Gracias a la igualdad Cruzeiro sale a de la zona de descenso con 13 unidades, pero sus rivales tienen partidos pendientes, y al finalizar la jornada arriesga en quedar en el último lugar del acumulado.

Marcelo Martins Moreno demuestra su vigencia en Brasil, en un equipo que da pena, por ende le agrada la opción de venir a Chile para pelear el título con Colo Colo.