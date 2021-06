El nuevo seleccionado Luciano Arriagada quiere "agarrar toda la experiencia de la Generación Dorada"

Ocho partidos en el Campeonato Nacional con Colo Colo fueron suficiente para que Luciano Arriagada se ganara la oportunidad en la selección chilena pues fue incluido en la nómina para la Copa América, siendo una de las grandes sorpresas del llamado hecho por el entrenador Martín Lasarte.

El atacante de tan solo 19 años mostró su satisfacción de ser tomado en cuenta para la competición continental. "La verdad que me tomó en un momento feliz de mi carrera, donde vengo de hacer dos goles por Colo Colo. Estoy muy feliz de la nominación, la verdad no me la esperaba para nada", dijo en un video del equipo albo.

Para un jugador de su edad es un privilegio poder compartir el camarín con los más experimentados del equipo. "Es un sueño hecho realidad estar al lado de grandes jugadores como los de la Generación Dorada, es un sueño hecho realidad tan solo estar ahí", manifestó el delantero.

Arriagada tiene como principal meta seguir creciendo profesionalmente y reconoce la gran posibilidad que se le presenta con esta citación. "Voy a tratar de agarrar toda la experiencia que me transmitan ellos y ser como una esponja e ir absorbiendo todos los conceptos que me den", indicó.

También envió un mensaje a los seguidores del Cacique. "A los hinchas les estoy muy agradecido de ellos, de todo el cariño que me dan, del apoyo que me manifiestan en redes sociales o cuando me ven en distintas partes. Obviamente voy a dar todo de mí para que ellos se sientan identificados conmigo y vaya a donde vaya dejar bien parado el nombre de Colo Colo".