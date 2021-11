Jorge Valdivia tuvo un breve paso por Unión La Calera tras su salida de Colo Colo. No obstante, el Mago no encontró continuidad y tras no lograr nuevo club en Primera para el segundo semestre, quedó sin equipo de manera momentánea, toda vez que no puede defender a dos escuadras de la misma división en la misma temporada.

Aprovechando el tiempo, el mundialista fichó con ESPN como comentarista, pero ha aclarado reiteradamente que no está retirado y que su rol en el panel de la estación durará hasta que encuentre nuevo equipo. Cosa que podría pasar a principios de 2022 y con un viejo conocido: Pablo Guede.

Claro, porque según información del medio Súper Deportivo de México, Necaxa, donde dirige el ex Colo Colo ahora, ya le acercó una oferta al Mago para llevárselo de vuelta a tierras aztecas en lo que sería una nueva aventura del talentoso volante.

Cabe recordar que Pablo Guede tuvo a Jorge Valdivia en Colo Colo y luego se lo llevó al Monarcas Morelia que luego se transformó en Mazatlán. Tras ello, ambos salieron de dicha escuadra, el DT para ir a Xolos de Tijuana y el mediocampista para retornar al Cacique por un breve periodo cuando peleaban por la permanencia.

Guede y Valdivia forjaron una gran relación y ganaron juntos cuatro títulos en Colo Colo: dos Supercopa, un Campeonato Nacional y una Copa Chile.