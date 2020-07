Claudio Bravo vuelve a tener problemas físicos y es baja en el Manchester City

El regreso del fútbol en Inglaterra no ha sido el esperado por Claudio Bravo. Con el Liverpool teniendo el título de Premier League asegurado y el Manchester City intentando ser protagonista, el chileno se ilusionaba con sumar más minutos tanto en el torneo local como en la FA Cup, pero los problemas físicos le están jugando una mala pasada.

Este sábado, los ciudadanos se miden ante el Arsenal por semifinales de la copa, pero el 1 no podrá estar presente. Según informó el propio Pep Guardiola, el ex capitán de la Roja volvió a presentar molestias y no irá ni a la banca.

"Tiene unos pequeños problemas musculares, no estuvo en el banquillo en los últimos partidos y mañana no podrá jugar", lanzó en conferencia el DT. Además, confirmó que será Ederson quien esté bajo los tres palos ante los gunners.

Un duro golpe para Bravo, quien esperaba disputar lo que no ha podido en el torneo en las próximas fechas. Se desconoce cuánto será el tiempo de recuperación que necesite o si estará disponible para una eventual definición.

Por ahora, el arquero de la Roja se recupera para estar habilitado lo antes posible y así tratar de dar la pelea por el puesto en las últimas jornadas.