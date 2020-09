Chelsea vs Liverpool: Fecha, hora y TV para Ver EN VIVO este partidazo por la jornada 2 de Premier League

La Premier League acostumbra a presentar grandes partidos para la suerte del hincha del futbol, ocasión que se repetirá este domingo cuando se enfrenten en el Stamford Bridge de Londres un verdadero partidazo entre el Chelsea y Liverpool.

Y es que ambos cuadros han dado que hablar en el periodo de traspasos, especialmente los Blues que armaron un equipo galáctico con Timo Werner, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Ben Chilwell y Kai Havertz. El cuadro de Frank Lampard mete miedo con este equipazo y que ya triunfó en la primera fecha con victoria sobre el Brighton.

Pero los actuales campeones de la Premier no se quedan en el camino, y es que a pesar de las críticas de Jurgen Klopp a los londinenses por sus millonarios gastos, este viernes confirmó a su refuerzo estrella: Thiago Alcantara. Y no contentos con eso, esta jornada confirmaron al extremo del Wolverhampton, Diogo Jota.

Figuras que se sumarán a las estrellas Reds y que ya hicieron emocionar a los futboleros con el duelazo de la primera fecha ante el Leeds United de Marcelo Bielsa, en un 4-3 que sacó chispas y avisó que el Liverpool irá por todo esta temporada.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chelsea vs Liverpool por Premier League?



Chelsea vs Liverpool jugarán por Premier League en el Stamford Bridge este domingo 20 de septiembre a las 12:30 hrs de Chile.

Thiago es la gran contratación del Liverpool para esta temporada. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo a Chelsea vs Liverpool por Premier League?



Chelsea vs Liverpool será transmitido en vivo por TV por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Dónde seguir en vivo y por streaming Chelsea vs Liverpool?



Si buscas un link para ver en vivo y online Chelsea vs Liverpool, podrás hacerlo en ESPN Play.