Tiger Woods puede tener varias cosas en su cabeza hoy por hoy que lo mantengan intranquilo, pero de seguro el futuro que tiene su hijo Charlie en el golf no es una de ellas. Con apenas 13 años, el retoño menor del legendario golfista de 47 años es seguro la gran carta de recambio en su familia. Así, el joven ya deslumbra y busca seguir el legado en el PGA Tour, además de poder heredar hasta los patrocinios. Y su padre ha generado 68 millones de dólares estando un año fuera.

El pequeño Charlie, nacido el 8 de febrero de 2009, ha brillado en las tres últimas ediciones del PNC Championship junto a su padre y ha llamado la atención de especialistas de la disciplina en todo el mundo. Así, el propio Tiger no se hizo problemas para reconocer en televisión abierta que su primogénito ya le saca ventaja en el juego.

Así, el histórico deportista oriundo de Cypress, California, se ha dedicado el último tiempo a dar a conocer a su máximo orgullo, pero también ha buscado protegerlo de las comparaciones, las cuales se vuelven sencillamente inevitables pero que podrían terminar condenando a la nueva joya.

Tiger siempre intentó que Charlie hiciera otros deportes, pero cuando su decisión ya se materializó no hizo nada mejor que aconsejarlo. Es más, en su minuto le recomendó que "no me copies a mí, copia a Rory (McIlroy), es el número uno del mundo, nunca le verás desequilibrado en un golpeo y le podrás pegar tan fuerte como quieras”.

Los reportes advierten que Tiger Woods ya piensa en el retiro del profesionalismo en el mediano plazo, y sus planes para después serían poder enfocarse en entrenar a su hijo. Junto con eso, también planifica nuevos proyectos como una cadena de restaurantes llamada "The Woods" y el TMRW Sports, un proyecto con el que quiere construir nuevas teconologías para el deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento.

Tiger es el golfista que más dinero ha sumado a sus arcas con premios como profesional, alcanzando los 120 millones de dólares. Sin embargo, dicho monto representa solo un 7,6% de sus ganacias según expone EFE.

En cuanto a patrocinadores se estipula que Woods ha recibido más de un billón y medio de dólares, donde los 100 primeros millones lo generó a pocos meses de haberse hecho profesional, con veinte años, firmando con Nike, American Express y Titleist.

Pese a eso, lo más difícil para él ahora será intentar que Charlie no tenga que cargar con toda esa presión en su mochila. Ya en el aspecto deportivo es un enorme desafío acercarse a lo que hizo su padre, pero que logre llegar a tener ese nivel de ingresos económicos se vuelve una tarea titánica.

Así, en el mundo del golf ya empieza a hablarse sobre si las marcas que actualmente acompañan a Tiger harán lo mismo por Charlie, pero lo cierto es que hay leyes que impiden que los deportistas adolescentes lleguen a tener contratos comerciales.

Tiger Woods es considerado el mejor golfista de todos los tiempos, es quien más dinero ha ganado en premios en la historia del PGA además de ser dueño del récord de más semanas como el número uno del mundo, con 683, y más victorias en torneos del circuito americano, con 82.

Por esto es que el emblemático golfista estadounidense ha tomado la decisión de no esconderle al mundo el gran talento que tiene su hijo Charlie, y lo ha paseado por varias competencias exhibiendo que con el palo en las manos es un crack.

Así, solo el tiempo podrá definir si efectivamente Charlie Woods logra acercarse, igualar o superar a Tiger Woods, un nombre increíble tanto dentro de la cancha como fuera de ella con los millones que ha generado. Y con los que más que seguro también empieza a sentir la presión.