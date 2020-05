Charles Aránguiz explica su cariño por el Leverkusen: "He vivido muchas cosas aquí y es la continuación de una relación muy especial"

Este viernes quedó sellado el nuevo contrato que une a Charles Aránguiz con el Bayer Leverkusen hasta el 2023.

En declaraciones a la web del club, el Príncipe contó que esto es "la continuación de una relación muy especial. He vivido muchas cosas aquí, jugué grandes partidos con excelentes compañeros".

A la hora de explicar el porqué de su preferencia por las Aspirinas, el ex Universidad de Chile contó que "el club y el personal siempre me apoyaron y me dieron la sensación de ser bienvenido, especialmente al principio, cuando no podía jugar debido a mi lesión en el tendón de Aquiles".