Este martes el Atlético de Madrid visita al Manchester City en el Etihad Stadium por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

En la previa el técnico de los colchoneros, Diego Simeone, aseguró que su rival tiene mejores jugadores, aunque se mostró optimista de cara al choque.

"Es un partido largo. Tenemos que llevar al City a donde creemos que le podemos hacer daño. Seguir compitiendo como queremos", señaló el Cholo.

"Presiones tenemos todos. No sé si esa palabra, diría que tenemos responsabilidad. Seguramente tienen mejores futbolistas que nosotros. Tienen grandes figuras. Bayern y City parten con más posibilidades, pero eso no quiere decir nada", afirmó.

Luego, matizó: "Tanto el City como el Atlético tienen planteles muy buenos y completos. Con características diferentes, pero con mucha jerarquía. Los entrenadores buscamos ayudar al futbolista. Todos queremos ganar y a mí me da gusto jugar ante el City".

Simeone dice que cualquiera puede triunfar en esta Champions: "El Chelsea ganó la temporada pasada y no lo esperaba nadie. No tengo duda de que ambos equipos tienen planteles muy completos. Será un partido de los futbolistas y volvemos a lo mismo de siempre, todos queremos ganar".

Asimismo, reconoce que admira el juego del Manchester City: "Lo que más me gusta es el esfuerzo para recuperar la pelota, para proponer juego de ataque. Da gusto verlo jugar. Me genera ver jugadores de la categoría de perseguir la pelota, no dar una bola por perdida. Al talento le da esa cuota de trabajo que tanto nos gusta a los entrenadores".

Finalmente, sobre la última victoria ante el Manchester United, indicó: "El United tenía unas caracterísiticas diferentes del City. El City es más posicional y domina todos los registros y debemos aumentar y mejorar todo lo que hicimos hace dos semanas".