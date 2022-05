Este 28 de mayo a las 15:00 horas e Chile el Liverpool se enfrenta al Real Madrid en el Stade de France de París por la gran final de la Champions League.

En la previa el técnico de los reds, Jürgen Klopp, alabó al equipo merengue por lo hecho en esta y en anteriores ediciones del torneo continental, al mismo tiempo que reconoció que si su rival repite su performance en el epílogo de los partidos anteriores, serán "imbatibles".

"Si analizamos los últimos diez minutos de cada partido, claro, son imbatibles. Si el Real Madrid que jugó ante el City desde el 88' fuera nuestro rival, entonces sería casi imposible", señaló en conferencia de prensa.

"Pero por suerte hay otros 88 minutos. Es un equipo lleno de experiencia. Saben exactamente cómo afrontar estos partidos y sobre todo finales. Es un equipo que en todas las situaciones saben cómo comportarse", añadió.

Luego, afirmó: "Siempre tienen confianza, vaya como vaya el partido. Luego tiene velocidad por bandas, la flexibilidad de Benzema... Es un equipo capaz de hacer cualquier cosa, no sólo marcar cinco goles en 10 minutos. No están aquí por magia".

De todas formas, Klopp tiene fe en su equipo: "Pero nosotros tenemos que mostrarles lo que podemos hacer. Nosotros ganamos todos los partidos en el grupo de la muerte. Yo me centro en nosotros, con todo el respeto".

Sobre la posibilidad de que juegue el lesionado Thiago Alcántara, afirmó: "El domingo parecía mal, pero la evolución está siendo sorprendentemente buena. Tenemos que ver, pero hay opciones"

El alemán también recordó la final de 2018: "Muchas cosas pasaron aquella noche.La lesión de Salah, la manera de encajar los goles... No creo en venganzas, no sé si una venganza es una buena idea, lo entiendo, pero no me gusta. Es un partido al más alto nivel y si ganamos habremos escrito una gran historia, pero no pienso en 2018 porque eso ya pasó".

"Sólo puede haber un ganador, pero el camino también es importante. Yo he perdido finales y son parte de mi historia, pero el camino es importante y a veces necesitas suerte también", finalizó.